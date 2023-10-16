Нетаньяху предупредил Иран и Хезболлу о «жестком ответе»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резким предупреждением в адрес движения «Хезболла» и руководства Ирана о возможных тяжелых последствиях.

Об этом пишет РИА Новости. По всей видимости, речь идет об ответе в случае, если будут осуществлены атаки по территории Израиля или направлены против израильских военных сил и объектов.

В связи с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке и рядом инцидентов, касающихся безопасности Израиля, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не останется бездействующим перед любыми угрозами или агрессией, направленными против страны или ее интересов.

Эти заявления прозвучали в свете вооруженного конфликта с ХАМАС и напряженных отношений между Израилем, «Хезболлой» и Ираном.