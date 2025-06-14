Нетаньяху предупредил Трампа о грозящей опасности

Иранский режим, добавил он, наносит удары по гражданским районам Израиля, взрывают американские посольства,ликвидировали 241 морского пехотинца в Бейруте, убили несколько тысяч граждан США, сжигают флаг США и постоянно скандируют "Смерть Америке".

Нетаньяху отметил вклад Израиля в защиту как региона Ближнего Востока, так и стран за его пределами.

"Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу и, конечно, Соединённые Штаты", - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Иран за последний час сбил 10 израильских самолетов.