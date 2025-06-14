Fars: Иран за последний час сбил 10 израильских самолетов

Согласно информации, полученной от агентства Fars, в течение последнего часа в разных частях Ирана были уничтожены десять военных самолетов, принадлежащих Израилю.

В семи регионах Ирана, по информации Tasnim, можно услышать сейчас звуки активной работы системы противовоздушной обороны.

По информации, полученной от иранского государственного телевидения, в ближайшее время ожидается начало массированных атак на Израиль, которые могут привести к значительным разрушениям.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.