Fars: Иран за последний час сбил 10 израильских самолетов
СМИ сообщают о сбитии Ираном сразу 10 израильских военных самолетов
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Согласно информации, полученной от агентства Fars, в течение последнего часа в разных частях Ирана были уничтожены десять военных самолетов, принадлежащих Израилю.
В семи регионах Ирана, по информации Tasnim, можно услышать сейчас звуки активной работы системы противовоздушной обороны.
По информации, полученной от иранского государственного телевидения, в ближайшее время ожидается начало массированных атак на Израиль, которые могут привести к значительным разрушениям.
Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».
В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.
Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.