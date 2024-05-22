Нетаньяху придется обратиться к Путину: к чему приведет признание Палестины европейскими странами

В ответ на это Израиль планирует отозвать послов из Норвегии и Ирландии, сообщает Lenta.

Политолог Вадим Сипров объяснил, почему европейские страны приняли такое решение именно сейчас и к чему оно может привести.

«На первый взгляд, это решение справедливое и правильное, его трудно не одобрить. Резолюция ООН о создании в Палестине двух государств, арабского и еврейского, была принята в 1947 году, но ключевые западные страны ее до сих пор не исполнили. Израиль ими признан, а государство палестинских арабов так и остается частично признанным. Поэтому данный политический жест Ирландии, Норвегии и Испании внешне, безусловно, выглядит как акт солидарности с арабским народом», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако количество вопросов и проблем из-за принятого в неудачный политический момент решения, уверен эксперт, перевесит весь позитивный эффект.

«Признавшие Палестину страны представляют отнюдь не первый эшелон Запада — ни США, ни Великобритания ничего подобного не сделали и не собираются. То есть, как была палестинская автономия частично признанной, так и останется. Любопытно и то, почему за предыдущие 77 лет лидеры этих стран не удосужились принять такое решение, а заявили об этом сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела, и любое внешнее воздействие может привести к скатыванию всего региона в хаос и начало большой войны с очень тяжелыми последствиями», — считает Сипров.

На фоне трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, добавил политолог, решение Испании, Ирландии и Норвегии выглядит, скорее, не как признание прав палестинских арабов, а как нож в спину еврейскому государству и лично премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Последний лишился очень жесткого, но адекватного и предсказуемого соперника в лице иранского главы. Оба лидера сильнейших в регионе держав научились вести борьбу без рисков хаотизации, а теперь, помимо неопределенности на иранском треке, у Нетаньяху возникли проблемы в отношениях с рядом европейских стран.

«Из-за принятого решения в арабском мире наверняка усилятся антиизраильские настроения, вырастут затраты ресурсов на обеспечение безопасности Израиля из-за пробуксовки военной операции в Секторе Газа — это может привести к тяжелому внутриполитическому кризису. В целом, события разворачиваются так, будто часть западных элит сознательно взрывает Ближний Восток и стремится не столько поддержать Палестину, сколько создать условия для разрушения Израиля», — подчеркнул собеседник.

В самое ближайшее время, продолжил он, Беньямину Нетаньяху придется обращаться за помощью к Владимиру Путину, потому что Россия — единственная страна, способная организовать процесс мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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