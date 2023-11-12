Нетаньяху пригрозил «Хезболле», что война с Израилем станет для нее «ошибкой всей жизни»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил руководство ливанского радикального движения «Хезболла», что дальнейшая эскалация со стороны движения в отношении Израиля может дорого обойтись ему.

Ранее подобные угрозы озвучил глава израильского Минобороны Йоав Галант, подчеркнувший, что если движение «Хезболла» начнет полномасштабную войну против Израиля, то Ливан ждут участь сектора Газа.

«Я предупредил «Хезболлу»: не совершайте ошибку и не вступайте в войну, потому что это будет ошибкой всей вашей жизни», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Премьер-министр Израиля добавил, если «Хезболла» решит вступить в войну, это раз и навсегда предопределит судьбу Ливана.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».