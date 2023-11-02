Нетаньяху рассказал о продвижении израильской армии в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные преодолели окраины столицы сектора Газа – Газы. Об этом он написал в своих соцсетях, отметив успехи армии.

Накануне израильский премьер-министр провел встречу с бойцами одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«У нас есть очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – сообщил Нетаньяху.

27 октября командование ЦАХАЛ сообщило о новом этапе ведения боевых действий в секторе Газа, что по факту стало началом наземной операции в регионе. 28 октября российский МИД подтвердил проведение этой операции, предупредив о ее последствиях.

7 октября боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет, объявив о начале специальной операции по «деоккупации территорий». Кроме того, боевики вторглись на территорию страны и взяли в заложники до 250 человек.

Ранее Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца признало Израиль виновным в обстреле машины скорой помощи в секторе Газа и сообщило, что в результате атаки были ранены парамедики.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».