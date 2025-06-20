«Нетаньяху с этим согласился»: Путин раскрыл обещание Трампа по Ирану

В ходе пленарного заседания ПМЭФ российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность оказать поддержку в вопросе обеспечения безопасности российских работников атомной электростанции «Бушер» в Иране, как этого требует Российская Федерация.

По словам Путина, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также согласился с необходимостью обеспечения безопасности сотрудников АЭС. Говоря о ситуации вокруг станции «Бушер» на фоне ближневосточного конфликта, Путин подчеркнул, что Трамп пообещал содействовать удовлетворению законных требований.

АЭС «Бушер», возводимая при участии России, располагается в иранской провинции с аналогичным названием.

Ранее российский президент сообщал о достигнутых договоренностях с Израилем по поводу гарантий безопасности для строителей новых энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 19 июня проинформировал, что часть российских специалистов уже покинула иранскую АЭС, и «Росатом» готов оперативно эвакуировать оставшихся работников.

На сегодняшний день в Иране действует единственная АЭС, расположенная в Бушере и построенная при поддержке России. Первый энергоблок станции, достроенный при участии РФ, был интегрирован в национальную энергосистему Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас ведется строительство второй очереди станции, включающей два энергоблока.

Ранее Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной».