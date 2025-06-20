Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»
Путин: РФ учитывает тот факт, что Израиль — это «почти русскоговорящая страна»
Фото: [kremlin.ru]
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин подчеркнул, что Израиль «почти русскоговорящая страна» и Россия принимает это во внимание.
Президент обратил внимание на то, что численность выходцев из бывшего СССР и Российской Федерации, проживающих в Израиле, достигает почти 2 млн человек.
Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Москва неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства и оказывает поддержку Тегерану в его стремлении к защите законных интересов, включая вопросы мирного атома. Он добавил, что между Российской Федерацией и Ираном сложились прочные и дружественные отношения.
Ранее Путин заявил, что Украина отказывалась от мира с Россией из-за алчности Запада.