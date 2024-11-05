Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта

Новым главой Министерства обороны страны станет Исраэль Кац, который занимает должность министра иностранных дел.

Отмечается, что главное причиной отставки стало ухудшение доверительных отношений между Нетаньяху и Галантом в последние месяцы конфликта с «Хезболлой» и ХАМАС. Премьер-министр отметил, что он пытался преодолеть возникающие разрывы, однако они продолжали расширяться, из-за чего враги Израиля использовали эти противоречия в своих интересах.

По информации источника, увольнение произошло после того, как появилась информация об отправке письма Галантом. В нем он призвал к обновлению целей войны и к более четкому руководству в условиях текущих вызовов.

В письме министр обороны также подчеркнул, что отсутствие ясных целей и стратегии влияет на операционное управление и эффективность военных действий.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран может привлечь армию для нанесения удара по Израилю.