Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь поднял вопрос о передаче России Александровского подворья, расположенного в Иерусалиме. Об этом сообщил Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО), в интервью РИА Новости.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства [России] сегодня нет», — сказал Степашин.

Александровское подворье представляет собой ансамбль исторических зданий, находящихся рядом с храмом Гроба Господня. Комплекс был построен в конце XIX века по поручению ИППО.

Земля, на которой расположен ансамбль, была приобретена при царе Александре II в 1859 году. Изначально данная территория предназначалась для русского консульства в Палестине, однако в 1881 году здесь начались археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены множество исторических артефактов, включая Порог Судных Врат.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует проводить переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и оказывать содействие убедить Иран не наносить удар по Израилю.