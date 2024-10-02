Песков: Путин не планирует звонить Нетаньяху
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Информация о том, что Нетаньяху может связаться с Путиным с целью попросить его оказать содействие убедить Иран не наносить удар по Израилю, появилась на портале Ynet.
Напомним, что 23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.
Ранее сообщалось о том, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.