Песков: Путин не планирует звонить Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Информация о том, что Нетаньяху может связаться с Путиным с целью попросить его оказать содействие убедить Иран не наносить удар по Израилю, появилась на портале Ynet.

Напомним, что 23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее сообщалось о том, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.