Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приостановить проведение наземной операции в секторе Газа на 42 дня, сообщает радиостанция Kan.

Израильский премьер отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на это, завершит операцию в Газе, а также ликвидирует движение ХАМАС.

«Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы», — сказал Нетаньяху.

Как отметило СМИ, этот разговор израильский премьер провел с членами парламента по иностранным делам и обороне страны.

Канцелярия Нетаньяху обнародовала одно из его заявлений с прошедшей встречи, в котором он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения условий израильской стороны.

Конфликт в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023-го года после того, как хамасовцы выпустили по территории Израиля до пяти тысяч ракет, а также вторглись на территорию страны, где в заложники были взяты люди.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признает Палестину как отдельное независимое государство.