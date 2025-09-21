Нетаньяху заявил, что создание Палестины угрожает Израилю

Согласно изданию The Times of Israel, Нетаньяху подчеркнул необходимость активной борьбы с дезинформацией и инициативами по созданию Палестины на различных международных площадках, включая ООН. Он считает, что подобные действия не только поставят под вопрос существование Израиля, но и станут неоправданной компенсацией за террористическую деятельность.

По словам Нетаньяху, Израиль намерен отреагировать на призывы к созданию палестинского государства в ходе предстоящей конференции мировых лидеров. Он заявил, что его страна планирует дать ответ на эти призывы в ближайшие дни на международной конференции.

Ранее Нетаньяху обвинил Катар и Китай в информационной блокаде Израиля.