Нетаньяху обвинил Катар и Китай в информационной блокаде Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Катар и Китай проводят скоординированную кампанию в целях информационной изоляции страны, используя для этого передовые технологии, включая искусственный интеллект. Об этом сообщает Ynet.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором обвинил Катар и Китай в целенаправленной кампании по международной изоляции государства. По его словам, эти страны инвестируют астрономические суммы в медиасферу и разработки искусственного интеллекта, чтобы добиться большего влияния, чем традиционные СМИ, и сформировать негативный образ Израиля в мире.

Нетаньяху подчеркнул, что эта деятельность координируется и активно ведется в западных странах, включая США. Он также выразил опасения, что вслед за информационной блокадой может последовать и экономическая, в частности, против оборонной промышленности Израиля. Премьер-министр призвал к развитию собственных информационных мощностей, заявив, что Израилю придется стать одновременно «Афинами и супер-Спартой».

