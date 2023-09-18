«Неубиваемое оружие»: зачем США нужны гиперзвуковые ракеты

США уже не первый год безуспешно бьются над созданием гиперзвуковых ракет, как у России. Несмотря на все неудачи, Вашингтон вкладывает в исследования огромные деньги.

Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, зачем Западу так нужен этот вид вооружения. По его словам, эта цель останется приоритетной для американцев и дальше.

«Гиперзвуковые ракеты — мощное, эффективное и на сегодняшний день «неубиваемое» оружие. Перехватить его невозможно, так как скорость подобных ракет выше скорости работы РЛС. А если станция не успевает обнаружить цель, то и сбить ее не получится. Не говоря уже о том, что снаряд-перехватчик тоже должен двигаться с соответствующей скоростью», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мощь гиперзвукового оружия заключается еще и в кинетической энергии, высвобождаемой при ударе. По словам эксперта, благодаря этому те же «Кинжалы» способны пробить корпус любого авианосца и взорваться уже внутри него.

«Американцы на весь мир трубят, что у них уже есть подобные ракеты, хотя их разработки летают на сверхзвуковой скорости — около шести махов. Наши же, даже самые медленные, достигают скорости в десять махов. А ведь США нужно поддерживать репутацию самой сильной державы, лучшей в плане вооружений», — подчеркнул Литовкин.

Данный вид оружия очень дорогой, поэтому и применяется по особым целям. Однако он уже внес вклад в СВО и продолжает вносить, констатировал эксперт.

«С его помощью уничтожались системы Patriot, которые Запад называет самыми эффективными ЗРК в мире. Кроме того, уже упомянутые «Кинжалы» применяются для атак на хорошо защищенные объекты», — сообщил собеседник издания.

Именно гиперзвуковой ракетой, напомнил Литовкин, был уничтожен украинский подземный склад с толстой бетонной крышей в Ивано-Франковске. Причем речь идет о западной части Украины, куда обычные боеголовки хоть и долетают, но с трудом. «Кинжалы» такую дистанцию легко преодолевают, не рискуя быть сбитыми.

Ранее в Пентагоне заявляли о срыве испытаний гиперзвуковой ракеты.