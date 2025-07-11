По информации, полученной от источников, президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается поддаваться на давление со стороны Дональда Трампа, который, как сообщается, потерял веру в него. Об этом стало известно из публикации в The New York Times, которая появилась 11 июля.

Вчера Дональд Трамп объявил, что 14 июля он сделает важное заявление, касающееся России.

Издание утверждает, что Путин не намерен "жертвовать своими целями" ради диалога с Трампом. Более того, он готов рискнуть взаимоотношениями с американским президентом, чтобы добиться "капитуляции Украины".

"Российский лидер убежден, что превосходство России на поле боя растет, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что истинной причиной огорчения президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным стало осознание мощи РФ