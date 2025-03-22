Newsweek: американские букмекеры оценили вероятность третьего президентского срока Трампа

По данным американской компании William Hill, шансы нынешнего американского лидера победить на выборах главы государства через три года составляют почти 17%, несмотря на то что конституцией США запрещено одному человеку занимать президентский пост более двух сроков подряд. Об этом сообщает Newsweek .

Уточняется, что на данный момент Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая только действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы составляют около 29%, третью строчку рейтинга занял сын американского лидера Дональд Трамп-младший.

По словам руководителя Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томаса Гифта, вероятность отмены 22-й поправки к американской конституции равна фантастике. Для указанного изменения нужно подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет.

Ранее Трамп заявил, что они с Путиным преодолели чертовски тяжелые времена.