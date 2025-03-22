Newsweek: американские букмекеры оценили вероятность третьего президентского срока Трампа
Newsweek: вероятность избрания Трампа президентом США в 2028 году составляет 17%
Фото: [www.kremlin.ru]
По данным американской компании William Hill, шансы нынешнего американского лидера победить на выборах главы государства через три года составляют почти 17%, несмотря на то что конституцией США запрещено одному человеку занимать президентский пост более двух сроков подряд. Об этом сообщает Newsweek.
Уточняется, что на данный момент Трамп занимает второе место по вероятности победы на выборах 2028 года, уступая только действующему вице-президенту Джей Ди Вансу, чьи шансы составляют около 29%, третью строчку рейтинга занял сын американского лидера Дональд Трамп-младший.
По словам руководителя Центра изучения политики США Лондонского университетского колледжа Томаса Гифта, вероятность отмены 22-й поправки к американской конституции равна фантастике. Для указанного изменения нужно подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса и законодательных органах штатов, чего у республиканцев нет.
Ранее Трамп заявил, что они с Путиным преодолели чертовски тяжелые времена.