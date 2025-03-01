Трамп заявил, что они с Путиным преодолели чертовски тяжелые времена

По словам президента США Дональда Трампа, во время расследования, которое проводилось в отношении его связей с Россией в период его предыдущего президентского срока, на российского лидера Владимира Путина также оказывалось очень серьезное давление. Трансляция комментария главы Белого дома перед его вылетом во Флориду велась на канале Forbes на платформе YouTube.

Глава Вашингтона высказал мнение, что именно благодаря совместным усилиям они смогли преодолеть сложные периоды в своей политической деятельности.

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через мнимую охоту на ведьм, когда его использовали в деле против меня», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп.