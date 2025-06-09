Незаконно переданное Курской корпорации развития имущество вернули региону

Курская область успешно вернула незаконно переданное Корпорации развития региона (КРКО) имущество. Об этом в ходе заседания областного правительства сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что речь идет о недвижимости площадью 1,1 тыс. кв. м и парковочных местах в комплексе на Варшавском шоссе. Эти объекты были переданы из собственности Курской области корпорации развития с нарушениями и посредством мошеннических махинаций. КРКО в свою очередь сдавала их в аренду неким фирмам.

Хинштейн подчеркнул, что указанная возвращенная недвижимость будет и дальше работать на интересы бюджета региона, а не «на группу коррупционеров».

В марте Ленинский районный суд Курска вынес решение о взыскании с руководителей КРКО более 4,1 млрд руб. в рамках дела о хищении государственных средств.

Иск был подан Генеральной прокуратурой РФ и немедленно обращен к исполнению. Вместе с этим с ответчиков также взыскали около 900 тыс. руб. в виде государственной пошлины.

Обвинения в отношении руководства связаны с масштабным хищением бюджетных средств, выделенных на укрепление обороноспособности Курской области.

В рамках реализации госконтрактов на строительство оборонительных сооружений корпорация выступала в роли генподрядчика, однако вместо законной организации работ ответчики использовали фиктивные договоры с фирмами-однодневками для поставки строительных материалов, создавая иллюзию выполнения обязательств.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры региона.