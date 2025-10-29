Сирия официально признала Республику Косово независимым государством. Соответствующее заявление было в заблокированной на территории РФ соцсети X опубликовало Министерство иностранных дел страны.

Ведомство подчеркнуло, что Дамаск верит в право народов на самоопределение и стремится укреплять мир и стабильность на Балканах и в мире.

Сирийские власти выразили надежду на скорейшее установление дипломатических отношений с Приштиной и развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, провозгласившее независимость от Сербии 17 февраля 2008 года.

Статус территории остается предметом международного спора. Сербия считает край своей автономной провинцией, однако более 100 государств-членов ООН, включая теперь и Сирию, признали его суверенитет.

Россия, как и ряд других стран, не признает независимость Косово, поддерживая позицию Белграда.

Ранее сообщалось, что свергнутый экс-президент Сирии Башар Асад часто бывает в загородном доме в Подмосковье.