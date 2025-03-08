NGA: США полностью перекрыли Украине доступ к спутниковым снимкам

Национальное агентство геопространственной разведки Соединённых Штатов Америки (NGA) официально подтвердило, что прекратило предоставлять Киеву доступ к коммерческим спутниковым изображениям, полученным американским правительством. Об этом стало известно из публикации Breaking Defense.

Речь идёт о карте, на которой отмечены несекретные объекты. Данные для этой карты предоставляют 55 государств, включая США, а также федеральные ведомства США, в том числе Пентагон.

«В соответствии с директивой администрации о поддержке Украины NGA временно приостановило доступ к GEGD (система Global Enhanced GEOINT Delivery) — основному порталу агентства для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным правительством США», — говорится в официальном сообщении.

В материале подчеркивается, что, хотя доступ к данным был ограничен, Киев все еще может получать изображения непосредственно от поставщиков. Однако, несмотря на это, правительство Украины прекратило сотрудничество с одной из компаний, предоставляющих спутниковые снимки.

Ранее поступала информация о том, что Соединённые Штаты Америки приостановили передачу Украине информации о целях для систем HIMARS. Кроме того, власти Украины больше не получают от США данные, которые необходимы для нанесения ударов с помощью дальнобойных орудий.