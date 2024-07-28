Японский телеканал NHK сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский представит новый мирный план не позже ноября текущего года.

В интервью японскому каналу лидер Киевского режима заявил, что готовит мирный план и может предоставить его мировому сообществу уже в ноябре 2024 года. Однако с какими странами он будет обсуждать реализацию своей инициативы Зеленский не уточнил.

Украинский глава признался, что его волнует вопрос единства США и Европы, их объединение против России посредством санкций. Он также подчеркнул, что благодарен за дипломатическое давление на РФ. По его мнению, такие меры могут приблизить к окончанию конфликта.

По признанию Зеленского, в первую очередь он будет поднимать вопрос о территориальной целостности Украины.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил Украину за желание вернуть страны в границы 1991 года. Он предложил ввести компенсацию и восстановить права русскоязычного населения. Николай Патрушев отметил, что верить желанию Зеленского вести переговоры нельзя, так как он просто хочет дать передышку ВСУ.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского заявил, что договор с Россией грозит заморозкой конфликта