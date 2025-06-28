«Ни денег, ни оружия»: Зеленский потерпел поражение на саммите НАТО и ЕС

Саммиты НАТО и Евросоюза стали для президента Украины Владимира Зеленского сплошным унижением, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин подчеркнул, что никто не гарантировал, что Украина станет членом НАТО.

«Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — рассказал эксперт.

По мнению Соскина, Зеленского также настиг провал на саммите лидеров Евросоюза, отметил аналитик. Он подчеркнул, что все надежды украинского лидера рухнули.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского назвали актером второго плана для саммита НАТО в Гааге.