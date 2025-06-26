Зеленского назвали актером второго плана для саммита НАТО в Гааге

На саммите Североатлантического альянса, который проходил в Гааге, украинский президент Владимир Зеленский выступал в качестве массовки. Об этом сообщила немецкая газета Welt.

По утверждению издания, глава Украины был разочарован мероприятием. Он понял, что его союзниками остались только несколько европейских стран. Его фигура сдвинулась на второй план, перестав занимать место в центре.

«Украинский политик на саммите НАТО лишь массовка», — указали журналисты.

По их мнению, основным виновником этого стал президент США Дональд Трамп. Он решил не жертвовать ради Украины тем восстановлением отношений между Москвой и Вашингтоном, которые наблюдаются в последние месяцы. Итоговая декларация саммита также разочаровала Зеленского. В ней содержались только краткие тезисы о поддержке Украины без какой-либо конкретики.

Ранее сообщалось, что Трамп жестко высказался о Зеленском перед саммитом НАТО. По его мнению, украинский лидер попал в очень сложную ситуацию, в которой не стоило бы оказываться. Трамп обещал, что при встрече с Зеленским спросит у своего украинского коллеги, как у него дела.