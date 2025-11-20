«Ни одна из стран ЕС не участвовала в этом»: в Брюсселе открестились от мирного плана Трампа по Украине

Европейский союз публично дистанцировался от мирного плана Дональда Трампа по Украине. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что ни одна страна сообщества не участвовала в его подготовке. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз занял четкую позицию относительно непредставленного публично плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе категорически опровергла любую причастность европейских стран или чиновников к разработке этой инициативы.

По ее словам, ни одно государство-член ЕС не подтвердило своего участия в подготовке американского предложения. Ранее Каллас уже озвучивала единственную официальную стратегию Брюсселя, которая заключается в дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева и одновременном ослаблении позиций России.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто «слил» тайный план мира на Украине, согласованный РФ и США.