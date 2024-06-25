Опасения по поводу применения 5-й статьи Устава НАТО скорее всего не позволят Украине вступить в альянс в ходе саммита блока, запланированного на следующий месяц. Соответствующее заявление сделал журналист Ставрос Атламазоглу в своем материале для NI .

В статье автор указал на то, что на пути Киева к НАТО стоит вышеуказанная статья альянса. Несмотря на надежды Украины, грядущий саммит НАТО в Соединенных Штатах не приведет к приглашению страны в состав.

Атламазоглу также уточнил, что оказаться в составе альянса Украине мешает именно то, ради чего она в него и стремится — обязательства по коллективной обороне. Журналист выразил мнение, что вступление Украины в блок приведет к нежелательному для альянса столкновению с РФ.

Украина не окажется в альянсе до тех пор, пока длится конфликт с Россией, заключил он.

Ранее французский лидер Макрон выразил готовность продолжить диалог с президентом РФ Путиным.