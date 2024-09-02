Нидерланды анонсировали новый пакет финансовой помощи для Украины

Правительство Нидерландов выделило новый пакет помощи Украине общим объемом 200 млн евро, об этом сообщил ТАСС.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. При этом не только на фронте, но и в повседневной жизни. Поэтому Нидерланды предоставляют новый пакет помощи объемом более 200 млн евро», — говорится в сообщении.

Эти средства в основном будут направлены на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры, а также на гуманитарные нужды.

Это был первый визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на Украину. В ходе поездки он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.

Как сообщило оружейное ведомство Нидерландов в середине июня, с начала специальной военной операции общая сумма помощи от Нидерландов Украине составила 3,1 млрд евро.

Предыдущее правительство зарезервировало в бюджете 3 млрд евро для поддержки Киева в 2025 году.

Нидерланды также активно участвуют в коалиции по поставкам истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов.

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