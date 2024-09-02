Спикер Госдумы Володин считает поражение партии Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии сокрушительным

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, немецкие граждане результатами выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии сказали главе правительства ФРГ Олафу Шольцу «Уходи!». Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что поражение Шольца оказалось просто сокрушительным, так как голоса в его пользу не достигли даже минимального порога.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц заявил о желании вновь стать главой правительства ФРГ.