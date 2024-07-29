Нидерланды хотят выгнать Турцию из НАТО из-за слов о желании войти в Израиль

Турцию необходимо исключить из НАТО, считает глава победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдер. Таким мнением он поделился в соцсетях после заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о намерении вторгнуться на территорию Израиля.

В воскресенье, 28 июля, Эрдоган заявил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как и когда-то то в Ливию и Карабах.

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — написал Вилдер.

Ранее слова Эрдогана прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Эрдоган следует по пути иракского государственного деятеля Саддама Хусейна. Кац отметил, что, говоря о таких вещах, турецкому лидеру следует помнить о судьбе Хусейна.

Хусейн занимал пост президента Ирака с 1979 по 2003 год. В 2003 году США и их союзники начали военную интервенцию в Ираке, в результате которой Садам Хусейн был свергнут.

Он был арестован в декабре 2003 года и в 2006 году осужден за преступления против человечности. Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года.

Ранее политолог Алексей Мухин раскритиковал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО.