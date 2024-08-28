Российские ПВО ликвидировали дрон ВСУ под Воронежем

Армии России удалось ликвидировать украинский беспилотник самолетного типа в небе над Воронежской областью. Операцию произвели при помощи установок для противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в среду, 28 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дрон сбили в Россошанском районе Воронежской области. В ходе ликвидации никто не пострадал, несмотря на то, что обломки БПЛА упали неподалеку от взрывоопасных объектов. Губернатор подчеркнул, что обстановка стабильна, единичные возгорания удалось пресечь без привлечения спецслужб.

Накануне, после разминирования, губернатор Гусев разрешил жителям Острогожского района Воронежской области вернуться в регион.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области, где сбили четыре украинские ракеты «Точка-У».