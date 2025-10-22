Ниинисте рассказал о разговоре с Путиным о НАТО: российский лидер назвал вступление Финляндии ошибкой

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте раскрыл детали своего телефонного разговора с Владимиром Путиным в 2022 году. Российский лидер, по словам Ниинисте, спокойно, но твердо заявил, что вступление страны в НАТО станет ошибкой.

В своей новой книге экс-президент Финляндии рассказал о ключевом звонке российскому коллеге, который состоялся перед историческим решением Хельсинки. Ниинисте отметил, что счел необходимым лично и откровенно проинформировать Путина о намерении вступить в Североатлантический альянс.

Реакция российского лидера оказалась на удивление сдержанной, без эмоциональных всплесков или резких угроз. Однако свою позицию он обозначил четко, повторив тезис о том, что такой шаг Финляндии является ошибкой.

Ранее Евросоюз поставил Сербии жесткое условие для вступления в альянс.