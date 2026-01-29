Никаких Эмиратов: Россия назвала единственное место для встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает именно Москву, а не Объединенные Арабские Эмираты, как единственную актуальную площадку для возможной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако ответа из Киева на это приглашение до сих пор не последовало. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кремль внес ясность в дискуссию о месте гипотетических переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. На фоне слухов о возможном посредничестве третьих стран, в частности ОАЭ, официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул: приоритетным и единственным обсуждаемым вариантом для Москвы остается российская столица.

«Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи», — отметил пресс-секретарь, отсекая спекуляции о нейтральной территории.

При этом Песков констатировал, что украинская сторона продолжает хранить молчание. Никакой официальной реакции или встречных предложений от Владимира Зеленского на повторное, публично озвученное приглашение посетить Москву с гарантиями безопасности, в Кремль не поступало.

Напомним, ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что идея такой встречи обсуждалась в том числе в телефонных разговорах с Дональдом Трампом, однако инициатива пока остается односторонней. Позиция России остается неизменной: двери для диалога открыты, но на своих условиях и на своей территории.

Ранее канцлер Германии поставил крест на надеждах Киева на скорое вступление в Евросоюз.