«Никакого праздника»: латвийская госбезопасность сообщила о рисках поездок в Россию

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) выпустила жесткую рекомендацию для граждан: отказаться от поездок в Россию и Белоруссию в период рождественских и новогодних праздников. Главной причиной названы повышенные риски вербовки. Об этом сообщает Lenta.ru.

В преддверии праздников латвийские спецслужбы сделали недвусмысленное заявление. Вежливая «рекомендация» фактически приравнивается к официальному предостережению. По данным СГБ, в России и Белоруссии для латвийских граждан сохраняется серьезная угроза попасть в поле зрения вербовщиков.

Особое внимание ведомство уделило цифровой безопасности. В случае вынужденной поездки гражданам настоятельно советуют не брать с собой обычные мобильные телефоны. По мнению экспертов СГБ, устройства могут быть незаметно оснащены шпионским ПО для слежки или сбора данных прямо на границе.

Специалисты связывают такое предупреждение с общей напряженностью в отношениях и активизацией работы спецслужб в приграничных регионах. Ранее подобные рекомендации, но в менее категоричной форме, звучали и от властей других стран Балтии. Для многих латвийцев, однако, это осложняет планы на праздники — у значительной части населения в России остаются родственники.

Ранее стало известно, какие недружественные страны лидируют по числу просьб об убежище в России.