Правительство Никарагуа после выхода доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о продовольственной безопасности в 2024 году обвинило структуру в целенаправленном распространении непроверенных данных для политических целей, сообщил министр иностранных дел Вальдрак Йенчке, его заявление опубликовал сайт телеканала Canal 4.

В результате Никарагуа объявило о выходе из состава ФАО и закрытии представительства в стране. По словам Йенчке, позиция ФАО является неприемлемой и недостойной.

В обращении к генеральному директору ФАО Цюй Дунъюю правительство Никарагуа опровергло недавний отчет, назвав его необъективным и методологически слабым, а также содержащим ложные сведения с агрессивным и интервенционистским оттенком.

В документе отмечается, что информация о Никарагуа не была согласована с местными учреждениями и не получила подтверждения от правительства. Никарагуа подчеркивает, что международные организации обязаны уважать суверенитет стран и получать разрешение на использование данных.

По данным отчета ФАО, в Никарагуа в 2022 году 27,3% населения, или примерно 1,9 млн человек, не имели доступа к полноценному питанию.

Организация классифицирует Никарагуа как страну, сталкивающуюся с проблемами продовольственной безопасности, и отмечает, что в период с 2021 по 2023 год уровень недоедания колебался от 3,67% до 4,61%.

ФАО подчеркивает, что в стране продолжает наблюдаться значительная доля населения, живущего в бедности и не располагающего достаточным доходом для приобретения полноценного рациона.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Агентством по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Советом по правам человека при ООН.