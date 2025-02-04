США вышли из БАПОР и Совета по правам человека ООН

Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Агентством по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Советом по правам человека при ООН. Об этом стало известно после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующие указы. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Таким образом американский лидер сдержал как предвыборное обещание, так и сказанное им во время речи после вступления в должность президента США в Капитолии.

«Трамп подписал указ о выходе США из Совета по правам человека ООН и из БАПОР», — приводится в материале агентства.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп издал распоряжение о применении «максимального давления» в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп решил вывести США из СПЧ ООН и пресечь финансирование палестинских беженцев.

Напомним, что Дональд Трамп после вступления в должность стал ужесточать миграционную и торговую политику, а также выходить из ряда организаций, где США состояли и вели деятельность при демократе Джо Байдене. Например, недавно по распоряжению Трампа Штаты вышли из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.