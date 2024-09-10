Никки Хейли призвала Трампа и Вэнса перестать называть Харрис глупой

Бывший постпред США при ООН во времена президентства миллиардера Дональда Трампа Никки Хейли, несмотря на то, что поддержала последнего в ходе его нынешней президентской гонки, решила заступиться за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, передает телеканал NBC News.

В частности, Хейли попеняла Трампу, что он поступает не по-мужски, постоянно говоря о якобы низких умственных способностях действующего вице-президента страны. В беседе с журналистами она заявила, что Трампу не следует называть Харрис глупой. То же самое касается кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса, уверена политик.

«Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу нужно изменить мнение о женщинах. Им не нужно называть Камалу глупой. Она не зашла так далеко просто случайно. Она прокурор. Им не нужно идти и говорить об интеллекте, внешности или о чем-то еще», — подчеркнуна Хейли.

Экс-постпред США при ООН также посоветовала Трампу и Вэнсу сосредоточиться на политике. В противном случае, оба рискуют растерять женский электорат США, уверена Хейли.

Напомним, баллотирующийся в президенты США миллиардер Дональд Трамп в начале августа посетовал, что у Харрис очень низкий уровень IQ. В связи с чем она не сможет на должном уровне конкурировать с лидерами других мировых держав.