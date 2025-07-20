Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума соответствующе ответил на провокационный вопрос украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, которого за его ряд махинаций прозвали на родине и в России «лысой гадалкой».

В частности, Гордон обратился к представителю Азербайджана за советом для своей страны, которая находится в состоянии конфликта с Россией.

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию», - заявил Алиев, добавив, что, как и ранее, так и сейчас, всецело поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией.

Кроме того, глава Азербайджана сообщил о намерении Баку направить в международные суды документы, касающиеся инцидента с самолетом, который якобы был сбит и потерпел крушение над территорией Казахстана.

Ранее сообщалось, что Алиев потребовал от Москвы выплаты компенсаций семьям жертв и раненым при крушении AZAL в Актау.