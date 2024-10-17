Никол Пашинян объяснил эмиграцию из Армении прическами и сережками

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство недостаточно учитывало причины эмиграции из республики. Во время заседания кабинета министров, посвященного демографической стратегии, он подчеркнул важность не только поддержки рождаемости, но и изучения мотивов, по которым граждане покидают Армению, как сообщило агентство «Sputnik Армения».

Пашинян поделился наблюдением о том, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, ныне работающих официантами.

«Возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом. Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее»,— сказал чиновник.

Он также выделил, помимо низкой заработной платы и нехватки рабочих мест, страх перед армейской службой как одну из распространенных причин эмиграции.

Ранее сообщалось, что Пашинян считает, что Армения находится под угрозой существования из-за ОДКБ.