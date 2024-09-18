Пашинян считает, что Армения находится под угрозой существования из-за ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Организация Договора о коллективной безопасности ставит под угрозу существование Армении. Такое заявление политик сделал на Всеармянском форуме.

Во время своего резонансного спича он сообщил, что Армения решила заморозить свое членство в ОДКБ, так как структура не выполняет взятую на себя ответственность по обеспечению безопасности страны. С его слов, под угрозой находятся не только суверенитет страны и государственность, но даже ее существование. Также чиновник рассказал, что Армения приближается к «точке невозврата» в отношении ОДКБ.

На громкое заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщил ТАСС, руководитель заявил, что Москва категорически не согласна с данной позицией, а ОДКБ никак не угрожает Армении.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан и Армения почти сумели достичь мирной договоренности, а в ближайшей перспективе страны могут восстановить дипломатические отношения.