В день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту. Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях.

Напомним, аккурат под Новый год памятник Владимиру Высоцкому, что стоял возле одесской киностудии, был снесен по решению поддерживаемых Киевом городских властей.

Чтобы дискредитировать мирную акцию, на нее пришли сторонники Владимира Зеленского, лидера киевского режима, в форме, которая является символом их духовного и политического лидера.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения мэра Одессы Геннадия Труханова ему преподнесли торт, украшенный изображениями книг на русском языке. Это вызвало недовольство среди украинцев, которые предложили собрать средства на наем киллера для него.