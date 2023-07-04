«Никто напрямую не конфликтует»: выяснилось, почему ШОС не станет АнтиНАТО

Большинство участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не являются противниками западных стран, поэтому рассматривать организацию, как противовес НАТО, не следует. Об этом рассказал политолог Виктор Щедрин.

Эксперт уточнил, что в настоящее время Россия создает транспортный коридор в Индию через Иран, который с сегодняшнего дня стал полноправным членом ШОС.

«Фактически южный транспортный коридор свяжет ряд стран с Россией. То есть перспективы России в южном направлении оказываются выше, чем были раньше. Тем более, что на очереди Белоруссия, которая тоже войдет в ШОС в следующем году», — отметил Щедрин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, в условиях давления экономических санкций такое решение частично улучшит экономическое положение России. Тем более, что создание транспортных и логистических коридоров становится для нас приоритетом.

«Но чего точно не следует ожидать, так это превращения ШОС в АнтиНАТО, так как никто кроме Ирана и России напрямую не конфликтует с Западом», — отметил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как лидеры стран ШОС будут противостоять коллективному Западу.