«Никто не делает это лучше»: Трамп сделал заявление об Иране, запустившем ракеты по Израилю

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в соцсети Truth Social, утверждая, что американские военные теперь полностью контролируют воздушное пространство Ирана.

Дональд Трамп не только сделал заявление о воздушном пространстве Ирана, но и подчеркнул технологическое превосходство американских систем над иранскими средствами ПВО.

«Теперь мы полностью контролируем небо над Ираном. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», — подчеркнул Трамп.

Заявление Трампа появилось как раз в тот момент, когда иранские СМИ сообщили о начале новой волны атаки на Израиль с воздуха.

По данным Jerusalem Post, американская администрация пока оставляет Тегерану возможность дипломатического решения, но сроки этого «последнего шанса» стремительно сокращаются. Эксперты отмечают, что заявление о контроле над воздушным пространством может быть как демонстрацией силы, так и сигналом к готовящейся масштабной операции.

Ранее сообщалось, что бросающийся оскорблениями Трамп приблизил свою отставку.