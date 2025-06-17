Бросающийся оскорблениями Трамп приблизил свою отставку

По мнению клинического психолога Марианны Абравитовой, которое она озвучила для сайта aif.ru, агрессивная манера общения Дональда Трампа с собственными сторонниками создает реальную угрозу его политическому будущему.

Эксперт считает, что постоянные публичные ссоры президента США с бывшими союзниками, вроде Такера Карлсона и Илона Маска, ослабляют его позиции и могут привести к отставке.

«Поведение Трампа может привести к тому, что его сместят с этого поста. <…> Но у него все-таки есть человеческая начинка с перевесом в плюс. Если бы она была с перевесом в минус, то сейчас был бы какой-нибудь апокалипсис, то, что мы видим в страшных фильмах, что монстр захватил планету. Все-таки у Трампа есть какие-то ограничения в его собственной морали», — сказала собеседница издания.

Специалист обращает внимание на уникальную стрессоустойчивость Трампа. По ее словам, обычный человек не выдержал бы такого ритма жизни, а для бывшего бизнесмена это норма. Однако Абравитова считает, что психиатрам стоит детально изучить личность президента как клинический случай, поскольку его модель взаимодействия с окружающими разрушительна.

Последний публичный конфликт Трампа с Илоном Маском, где президент назвал миллиардера «сошедшим с ума» после критики своего законопроекта, лишь подтверждает опасения экспертов. Также недавно Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым» из-за критики.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сбежал с саммита G7 из-за Израиля и Ирана.