Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Дональду Трампу

Нобелевская премия мира, присужденная бывшему депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы и оппозиционному политику Марии Корине Мачадо, не может быть передана президенту США Дональду Трампу. Об этом 9 января сообщили в Норвежском Нобелевском комитете, разъяснив действующие правила вручения награды.

В комитете указали, что после официального объявления лауреата решение о присуждении Нобелевской премии является окончательным. Согласно установленному регламенту, награда не подлежит отзыву, перераспределению или передаче другим лицам, а статус лауреата сохраняется пожизненно.

Разъяснение было опубликовано на фоне заявлений о намерении Мачадо передать полученную Нобелевскую премию мира главе Белого дома. В Нобелевском комитете подчеркнули, что подобные действия не предусмотрены правилами и не имеют юридической силы.

Таким образом, награда остается закрепленной за лауреатом, которому она была присуждена, вне зависимости от дальнейших заявлений или политических инициатив.

