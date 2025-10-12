Нобелевскую тайну раскрыли шпионы: комитет впервые признал утечку

Нобелевский комитет признал утечку конфиденциальной информации, связанной с присуждением премии мира. Подтверждение этому нашлось в словах секретаря комитета Кристиана Берга Харпвикена. Он дал интервью норвежской газете VG.

Секретарь отметил, что шпионаж не является новой проблемой для Нобелевского института, поскольку организация постоянно сталкивается с подобными явлениями.

Он допустил, что кому-то действительно удалось похитить секретную информацию до официального объявления результатов.

Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году была объявлена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Церемония оглашения имени победителя состоялась 10 октября.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп активно претендовал на звания миротворца — американский лидер даже просил представителей некоторых государств выдвигать его кандидатуру на Нобелевскую премию.

Поводом для беспокойства внутри Нобелевского комитета послужили сообщения международных средств массовой информации.

Так, издание Financial Times (FT) ранее сообщало, что члены комитета начали подозревать утечку информации после резкого увеличения объема онлайн-ставок на кандидатуру Мачадо за несколько часов до официального объявления итогов голосования.