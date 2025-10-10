Нобелевский скандал: как ставки на Марию Корину Мачадо выдали утечку имени лауреата

Нобелевский комитет начал внутреннее разбирательство в связи с подозрением на преждевременное раскрытие имени лауреата премии мира. Как сообщило издание Financial Times, речь идет о лидере венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Причиной беспокойства комитета, по сведениям издания, стал резкий скачок ставок на Мачадо в онлайн-платформах незадолго до официального объявления победителя. Так, на крупной площадке прогнозов Polymarket накануне оглашения результатов акции Мачадо оценивались примерно в 4%, однако затем их стоимость взлетела до 73,5%.

В публикации утверждается, что Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских средств массовой информации о проведении расследования по данному факту.

Как стало известно 10 октября, Мария Корина Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира. Комитет отметил, что политик является ключевой объединяющей силой венесуэльской оппозиции и представляет собой «один из самых ярких примеров гражданской смелости в Латинской Америке за последнее время».

