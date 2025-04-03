Норвегия поддержала суверенитет Дании перед встречей НАТО

Перед началом встречи глав министерств иностранных дел стран НАТО в Брюсселе норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде в интервью журналистам выразил поддержку суверенитету Дании, комментируя интерес США к Гренландии.

Он отметил, что Датское королевство включает в себя непосредственно Данию, а также Фарерские острова и Гренландию. По его словам, любые внутренние разногласия в рамках Королевства должны быть урегулированы самостоятельно, без вмешательства извне.

С декабря 2024 года президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желательности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Однако, ни одна из политических сил Гренландии, равно как и большая часть населения острова, не поддерживают идею вхождения в состав США. Йенс-Фредерик Нильсен, новый премьер-министр Гренландии, подчеркнул, что остров не будет передан США, и будущее Гренландии будет определяться исключительно ее жителями.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии.