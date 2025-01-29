Норвегия собралась усилить военное присутствие на границе с Россией

Норвежское правительство создаст отдельное подразделение, чтобы с его помощью усилить свое военное присутствие в районе российской границы. Об этом заявил Эспен Барт Эйде, глава Министерства иностранных дел Норвегии. Его слова привела газета VG.

Несмотря на то, что ранее Норвегия проводила политику отсутствия военной активности в районе российско-норвежской границы, она планирует ввести новые войска на данные территории. По утверждению Эйде, это делается в соответствии с доктриной НАТО, по которой нельзя отдавать противнику ни одного дюйма территории.

«Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке и поэтому теперь создаем бригаду Финнмарка», — указал он.

При том министр уклонился от ответа на вопрос, меняется ли политика Норвегии в связи с таким шагом. Он заявил, что вполне естественно рассматривать такие шаги «в рамках принципов успокоения и устрашения».

Ранее стало известно о новом пакте помощи ВСУ, который планирует отправить Киеву Норвегия. Информацию нашли хакеры, которые и обнародовали. Норвежское правительство собралось передать Украине деньги, а также системы ПВО.