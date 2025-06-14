NourNews: Иран заявил о пленении второго сбитого израильского летчика, ЦАХАЛ все отрицает

Информационное агентство Nournews сообщило о том, что солдаты сухопутных войск армии Ирана захватили в плен уже второго пилота сбитого израильского самолета.

Речь идёт о предполагаемом втором сбитом истребителе F-35 израильских ВВС. Ранее поступала информация о том, что в плен попала женщина-пилот первого сбитого самолёта. Однако в Армии обороны Израиля это утверждение было опровергнуто.

В данный момент пресс-служба Армии обороны Израиля также опубликовала заявление, в котором опровергла информацию о сбитом самолете. Ранее подобные заявления были сделаны в отношении утверждений Ирана о пленении женщины-пилота ВВС Израиля.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.