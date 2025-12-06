Новая оговорка Байдена заставила заговорить весь Вашингтон

Во время публичного выступления в Вашингтоне экс-президент США Джо Байден допустил очередную досадную оговорку, мгновенно ставшую поводом для насмешек и внимательного анализа в прессе. Политик неожиданно переименовал собственную страну.

Как сообщила газета The New York Post, инцидент произошел на одной из конференций, где Байден произносил патриотическую речь. Стремясь подчеркнуть единство и уверенность нации, он заявил: «Пока мы сохраняем веру, встаем и помним, кто мы такие — мы Соединенные Штаты Америгадит. Вот кто мы!».

Эта фраза представляет собой гибрид слов «Америка» (America) и распространенного английского выражения «Got it?» (Поняли?). Таким образом, под воодушевленные аплодисменты Байден фактически объявил новое название страны — «Соединенные Штаты Америгадит». Оговорка прозвучала в той части его выступления, где он критиковал политику администрации своего предшественника и вероятного конкурента на выборах, Дональда Трампа.

Данный лингвистический казус — не первая оговорка в публичных речах Байдена, но эта сразу привлекла особое внимание за свою курьезность и явное слияние двух фраз. Инцидент быстро разошелся по социальным сетям и новостным изданиям, став свежим поводом для дискуссий о стиле публичных коммуникаций экс-президента.

